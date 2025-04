Turisti al lago nonostante la pioggia, buone presenze anche di stranieri

Pioggia, sole, nuvole; poi pioggia, sole nuvole; e via da capo. Nonostante questo non mancano i sorrisi e i volti distesi tra i turisti che hanno scelto l’alto Sebino per la Pasqua: sul lungolago di Lovere e dintorni tante auto con targa straniera, salendo in quota anche qualche trekking-addicted che non rinuncia alla camminata pre-pranzo con scarponi e bastoncini.