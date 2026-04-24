Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 24 Aprile 2026

Una vita per il ciclismo, sabato l’addio a Giovanni Merelli

IL LUTTO. È morto giovedì all’età di 84 anni una delle figure storiche del ciclismo in Valle Seriana.

Una vita per il ciclismo, sabato l’addio a Giovanni Merelli
Giovanni Merelli

Vertova

Insieme alla famiglia Merelli anche il ciclismo bergamasco perde – con la dipartita di Giovanni, che si è spento giovedì a 84 anni – uno dei suoi più preziosi punti di riferimento. Dirigente della vecchia guardia ha alternato il lavoro nella falegnameria di famiglia all’Unione ciclistica San Marco Vertova.

Chi era Giovanni Merelli

Passione condivisa dal fratello Pietro, per anni presidente del team e il cui ricordo è tuttora vivissimo. La falegnameria in cui erano attivi da vecchia data è stata una sorta di segreteria dell’Uc San Marco, che vide gli albori nel lontano 1965. L’applicazione di entrambi i fratelli Merelli si è protratta all’insegna della serietà e dal fare: esempio coinvolgente per cui la cerchia dei collaboratori si è presto allargata e regge tuttora l’impegno organizzativo dell’internazionale categoria juniores di Vertova (pure avvalorata dalla famiglia Paganessi).

Uomo di immenso valore sportivo tanto che nella sua lunga, avvincente storia, ha aperto la porta ad atleti, dirigenti ed entourage di una ventina di Paesi. Di tutto questo patrimonio ciclistico Giovanni era rimasto una delle poche memorie storiche. Il definitivo marchio di qualità della San Marco e di riflesso dei fratelli Pietro e Giovanni Merelli è stato impresso in ambito agonistico con l’allestimento di squadra di tutte le categorie in cui hanno trovato decollo verso traguardi importanti Paolo Savoldelli, Mirco Gualdi, Beppe Guerini, Paolo Lanfranchi, Alessandro Paganessi, Gianfranco Zilioli, ecc.

Per ognuno di loro i consigli di Giovanni hanno sempre colto nel segno. Purtroppo da alcuni anni lo aveva aggredito una grave malattia, a cui si è arreso ieri mattina. Lascia nel dolore la moglie Emilia, la figlia Elena, apprezzata giudice di gara internazionale di ciclismo, il genero Chicco, i nipoti Rebecca e Leonardo. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella parrocchiale di Vertova; alle 9.30 ci sarà la recita del Rosario. A fine cerimonia il feretro verrà accompagnato al cimitero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertova
Bergamo
Sport
Ciclismo
Sociale
Morte
Organizzazioni sportive
Tempo libero
Turismo
Giovanni Merelli
pietro merelli
Paolo Savoldelli
Mirco Gualdi
Beppe Guerini
Paolo Lanfranchi
Unione ciclistica San Marco Vertova