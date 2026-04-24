Una vita per il ciclismo, sabato l’addio a Giovanni Merelli

Insieme alla famiglia Merelli anche il ciclismo bergamasco perde – con la dipartita di Giovanni, che si è spento giovedì a 84 anni – uno dei suoi più preziosi punti di riferimento. Dirigente della vecchia guardia ha alternato il lavoro nella falegnameria di famiglia all’Unione ciclistica San Marco Vertova.

Chi era Giovanni Merelli

Passione condivisa dal fratello Pietro, per anni presidente del team e il cui ricordo è tuttora vivissimo. La falegnameria in cui erano attivi da vecchia data è stata una sorta di segreteria dell’Uc San Marco, che vide gli albori nel lontano 1965. L’applicazione di entrambi i fratelli Merelli si è protratta all’insegna della serietà e dal fare: esempio coinvolgente per cui la cerchia dei collaboratori si è presto allargata e regge tuttora l’impegno organizzativo dell’internazionale categoria juniores di Vertova (pure avvalorata dalla famiglia Paganessi).

Uomo di immenso valore sportivo tanto che nella sua lunga, avvincente storia, ha aperto la porta ad atleti, dirigenti ed entourage di una ventina di Paesi. Di tutto questo patrimonio ciclistico Giovanni era rimasto una delle poche memorie storiche. Il definitivo marchio di qualità della San Marco e di riflesso dei fratelli Pietro e Giovanni Merelli è stato impresso in ambito agonistico con l’allestimento di squadra di tutte le categorie in cui hanno trovato decollo verso traguardi importanti Paolo Savoldelli, Mirco Gualdi, Beppe Guerini, Paolo Lanfranchi, Alessandro Paganessi, Gianfranco Zilioli, ecc.