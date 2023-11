Valcanale saluta il sole con una cena comunitaria in allegria

La luce del sole, anche a parere dei medici, oltre a generare calore, suscita nelle persone buonumore e pensieri positivi. Per questo a Colere, in Valle di Scalve, in alcune località brembane, in Valseriana nelle contrade di Lizzola Bassa e Dossi di Valbondione , ma soprattutto a Valcanale di Ardesio l’inverno senza sole (oscurato dalle montagne per via della sua traiettoria bassa) è un evento che fa parte di una antica tradizione popolare. La sua «scomparsa» e il suo ritorno sono celebrate in diversi modi.