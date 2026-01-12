Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 12 Gennaio 2026

Valle Seriana, furgone in panne al ponte del Costone: lunghe code

LE CODE. Tra Casnigo e Ponte Nossa traffico a senso unico alternato dalle 7 di lunedì mattina, pesanti disagi per i pendolari da e per Bergamo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un furgone in panne al ponte del Costone crea lunghe code a scendere dalla Valle Seriana
Un furgone in panne al ponte del Costone crea lunghe code a scendere dalla Valle Seriana

Valle Seriana paralizzata nella mattinata di lunedì 12 gennaio a causa di un furgone rimasto in panne sul ponte del Costone. L’incidente si è verificato attorno alle 7, in un orario di punta per i pendolari diretti verso Bergamo, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato nel tratto compreso tra Casnigo e Ponte Nossa, in direzione sud, con lunghe code e rallentamenti già dalle prime ore del mattino. Code anche per Clusone. Intorno alle 8 il furgone è stato rimosso ma la situazione viabilistica è ritornata lentamente alla normalità intorno alle 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casnigo
Bergamo
Ponte Nossa
Allerta meteo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Meteo