Valle Seriana, furgone in panne al ponte del Costone: lunghe code

Valle Seriana paralizzata nella mattinata di lunedì 12 gennaio a causa di un furgone rimasto in panne sul ponte del Costone. L’incidente si è verificato attorno alle 7, in un orario di punta per i pendolari diretti verso Bergamo, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il traffico è stato regolato a senso unico alternato nel tratto compreso tra Casnigo e Ponte Nossa, in direzione sud, con lunghe code e rallentamenti già dalle prime ore del mattino. Code anche per Clusone. Intorno alle 8 il furgone è stato rimosso ma la situazione viabilistica è ritornata lentamente alla normalità intorno alle 9.