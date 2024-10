Villa di Serio, scatta la pulizia dei rifiuti nelle vecchie miniere di calce - Foto

Scatta l’intervento di ripulitura del sentiero Fontanì a Villa di Serio. Al lavoro i volontari della Protezione civile villese: il sentiero collinare che si trova in via Kennedy dopo la sede di Italgen e si inerpica tortuoso fino alle grotte delle vecchie miniere di calce è invaso di rifiuti lasciati dagli sbandati che per mesi l’hanno utilizzato come base di spaccio e rifornimenti, ma anche per pernottamenti.