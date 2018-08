Parre, sagra degli scarpinocc al via

Tre giorni tra buon cibo e musica Al via la «Sagra degli scarpinocc», una tre giorni all’insegna del piatto tipico e più conosciuto della zona.

Al via la «Sagra degli scarpinocc», una tre giorni all’insegna del piatto tipico e più conosciuto della zona. Da venerdì 17 a domenica 19 presso il Pala Don Bosco dell’oratorio, si va in tavola con qualsiasi tempo al riparo della grande tensostruttura. La domenica si aprono le cucine sia a pranzo che a cena.

Ogni sera alla sagra ci sarà musica dal vivo con le migliori orchestre italiane di ballo liscio, oltre a ricche tombolate: venerdì sera suonerà l’orchestra spettacolo «Matteo Bensi», sabato «I Filadelfia», domenica dopo pranzo l’orchestra «Antony Live Music» e la sera si concluderà con la musica pop dei «The Sunny Boy». La band di scena la domenica sera promette un concerto imperdibile, visto che la specialità dei Sunny Boy è quella di riproporre hits indimenticabili come «Surfin Usa» dei Beach Boys e altri successi italiani ed esteri con potenti armonie vocali a tre voci e l’energia e il look di un gruppo da college americano. Un concerto live al cento per cento, senza sequenze, senza basi pre-registrate, tutto dal vivo.

