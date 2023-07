S’incendia un carico di materiale plastico di un tir: lunghe code sull’autostrada A4

Principio d’incendio in autostrada, subito prima dell’uscita di Grumello del Monte, in direzione Venezia. Martedì 4 luglio, intorno alle 10.30 di mattina, il carico di un tir ha preso fuoco e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco . Si tratta di un carico di materiale plastico e alluminio che andrà raffreddato per poi procedere alla rimozione del rimorchio . Sul posto anche dei mezzi speciali dei Vigili del fuoco.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma si sono formate lunghe code, circa quattro chilometri, dato che il traffico defluisce su due corsie. In alternativa, per coloro che procedono verso Brescia, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Bergamo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Grumello. Per le lunghe percorrenze, seguire la A58 Tangenziale esterna di Milano, successivamente la Brebemi con rientro in autostrada sulla A4.