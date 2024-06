Strada chiusa, ma tanti passano comunque. «Un rischio: sistemato»

E così è stato per ciclisti e centauri, non per le auto che, arrivate sul posto, hanno fatto inversione di marcia in quanto prive del necessario spazio di transito. Ma ci sono stati anche turisti che hanno parcheggiato l’auto nello spazio fuori dalla galleria di Portirone in località Mulino e, a piedi, muniti di vettovaglie e attrezzature da picnic, hanno superato transenne e new jersey per raggiungere l’area verde a lago.