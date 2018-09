Averara, orso sbrana tre capre

«Alpeggio sempre più a rischio» Altro esemplare ancora disperso. L’ira dell’allevatore: «Chi ha voluto il suo ritorno, insieme ai lupi, non si rende conto dei pericoli».

«Chi ha voluto e ora gestisce il ritorno dell’orso e dei lupi sulle nostre montagne, forse non si rende conto dei danni e dei pericoli a cui andiamo incontro». Carlo Duca, valtellinese, uno dei maestri casari dell’ex Bitto Storico (oggi Storico ribelle), il formaggio eletto da Slow Food a simbolo della montagna che resiste, non le manda a dire. Tra giovedì e sabato scorsi un orso gli ha sbranato tre capre, una quarta non è ancora stata trovata. La predazione è avvenuta sul versante bergamasco del passo San Marco, in territorio di Averara, dove Duca, oltre alle bovine, pascola una trentina di capre. Ieri il sopralluogo della Polizia provinciale e del veterinario.

