Marcia e regata, «Cuore di Donna» rilancia la prevenzione anti tumore

SALUTE. Domenica 2 luglio doppio appuntamento con «Valcavallina in rosa»: a Casazza la camminata e nel lago davanti a Monasterolo la gara di barche. Due eventi per sensibilizzare e raccogliere fondi.

Per la decima volta, il 2 luglio l’associazione «Cuore di Donna» con sede a Casazza lancerà la «Val Cavallina in rosa», una giornata dedicata alla lotta contro i tumori femminili e al sostegno delle pratiche di prevenzione. Se questa edizione avrà lo stesso successo delle altre, centinaia e centinaia di persone, provenienti dalla valle ma non solo, pulluleranno per le vie e i sentieri compresi tra Casazza e il lago d’Endine.

Finanziare visite ed esami

«Il nostro obiettivo fondamentale – spiega la presidentessa di «Cuore di Donna» Myriam Pesenti – è finanziare anche quest’anno la campagna di visite, ecografie e mammografie per le donne tra i 20 e 45 anni della Val Cavallina. E insieme vorremmo continuare a investire nei nostri progetti del ’Punto d’ascolto’ e ’Punto benessere’ all’Asst di Seriate, per offrire alle donne in cura oncologica sempre più attenzioni, nel progetto ’Battere il tumore a colpi di pagaia’, con le sue attività sui dragon boat, e nel progetto ’Scuola e prevenzione’ per informare le nuove generazioni».

Due percorsi con ristori

L’evento prevede una marcia e una camminata non competitive di diversa lunghezza. La prima, di 13 chilometri, ma con una variante più breve da 8, s’intitola «Corri, cammina ma non ti fermare» ed è adatta a chi ha una buona preparazione atletica. Si partirà e si arriverà al centro sportivo comunale di Casazza, dopo il ritrovo alle 7 di mattina e le successive iscrizioni, che si chiuderanno alle 8, l’ora d’inizio della marcia. Lungo il percorso verranno allestiti tre punti ristoro e un quarto attenderà i partecipanti all’arrivo. La seconda, di 5 chilometri, ma con variate più leggera da 3,5, prende il nome di «In cammino contro il cancro...» e avrà inizio alle 9.30, un’ora dopo il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni. Il percorso, adatto a tutti, anche a passeggini e carrozzine, condurrà dal centro sportivo di Casazza all’ex ristorante Monasterola a Monasterolo del Castello. Su richiesta, sarà attivo anche il servizio navetta per tornare da Monasterolo a Casazza.

La regata a Monasterolo