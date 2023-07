Gazzaniga, riaperta la ex statale 671: ora si indagano le cause del cedimento

Lavori ultimati con qualche ora di anticipo lungo la statale 671 della Valle Seriana, dove una settimana fa si è verificato il cedimento di un tratto di carreggiata, in direzione dell’alta valle, all’altezza del mobilificio Ongaro Arreda. Nell’immediato si è data la priorità alla messa in sicurezza e al ripristino dell’area, cruciale per il collegamento tra la Valle Seriana e il capoluogo. I ntorno alle 14 è stata riaperta la corsia danneggiata (prevista per le 18).