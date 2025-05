Giochi, spazi verdi e gradinate: inaugurato il Parco San Martino a Leffe

Nella mattina di giovedì 1 maggio 2025 è stato inaugurato il Parco San Martino di Leffe, con una festa molto partecipata da cittadini, autorità e associazioni. Giochi per bambini, spazi verdi, ampie gradinate come nelle piazze delle metropoli, ma anche percorsi accessibili. Il Parco, che collega la piazza con scuole e oratorio (zona bassa e alta del paese), era conosciuto come «Il Titanic», a causa del degrado che l’aveva colpito negli anni (e per la struttura terrazzata a forma d’imbarcazione della struttura, risalente agli anni ‘90). Ma ora è tornato a galla e stavolta è pronto a navigare a gonfie vele.