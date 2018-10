Scontro tra due auto a Fiorano al Serio

Una finisce fuori strada: cinque feriti Scontro tra due auto a Fiorano al Serio alle 19 di martedì 2 ottobre: una delle auto è finita fuori strada.

Schianto tra due auto in via Bombardieri a Fiorano al Serio nella serata di martedì 2 ottobre: intorno alle 19 l’impatto nel paese seriano. Coinvolte cinque persone (tre donne e due uomini), due ambulanze della Croce Verde di Colzate e della Croce Rossa di Alzano Lombardo sul posto per accertare le loro condizioni. Nello schianto lungo la strada che collega il paese con Vertova una delle due auto è finita fuori strada. L’intervento dei Vigili del fuoco è ancora in corso per disincastrare la vettura.

