In arrivo una possibile tregua dal caldo, ma a luglio il termometro tornerà a salire

L'ondata di calore di questi giorni è anomala per intensità e durata. Manuel Mazzoleni di 3BMeteo ci mostra l'andamento delle temperature in questi giorni sulla Bergamasca e traccia la tendenza per il prossimo mese di luglio.
L'ondata di calore di questi giorni è anomala per intensità e durata. Manuel Mazzoleni di 3BMeteo ci mostra l'andamento delle temperature in questi giorni sulla Bergamasca e traccia la tendenza per il prossimo mese di luglio.
L'ondata di calore di questi giorni è anomala per intensità e durata. Manuel Mazzoleni di 3BMeteo ci mostra l'andamento delle temperature in questi giorni sulla Bergamasca e traccia la tendenza per il prossimo mese di luglio.