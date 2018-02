Sanremo, stasera i duetti dei Big

Vota la tua canzone preferita L’edizione di Sanremo firmata da Baglioni piace più di quelle precedenti a trazione Conti e De Filippi. In 10.825.000 incollati al piccolo schermo per il festival della canzone italiana. Stasera i duetti dei big.

Giro di boa per il 68esimo Festival di Sanremo e per la corazzata Baglioni: frutto del grande lavoro dietro le quinte è il risultato della terza serata, che guadagna il 51.6% di share e 10.825.000 di spettatori. Battuti, ancora una volta Conti e De Filippi che l’anno scorso, in quella che fu la puntata delle cover, si portarono a casa il 49,7% e 10.420.000 spettatori.

Stasera tornano ad esibirsi tutti e 20 i big al Festival di Sanremo, con duetti e ospiti. Questo l’ordine di uscita e l’ospite chiamato ad affiancare il cantante in gara: Renzo Rubino con Serena Rossi, Le Vibrazioni con Skin, Noemi con Paola Turci, Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim, Annalisa con Michele Bravi, Lo Stato Sociale con Paolo Rossi e Il Piccolo Coro dell’Antoniano, Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto, The Kolors con Tullio del Piscopo ed Enrico Nigiotti, Vanoni-Bungaro-Pacifico con Alessandro Preziosi, Diodato e Roy Paci con Ghemon, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri, Enzo Avitabile con David Tourè e Avion Travel, Ermal Meta con Fabrizio Moro con Simone Cristicchi, Giovanni Caccamo con Arisa, Ron con Alice, Red Canzian con Marco Masini, Decibel con Midge Ure, Luca Barbarossa con Anna Foglietta, Nina Zilli con Sergio Cammariere, Elio e Le Storie Tese con i Neri per caso.

