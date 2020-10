Calolziocorte, si cerca un 29enne

È scomparso il 23 settembre Appello dei familiari martedì 29 settembre alla trasmissione «Chi l’ha visto?»: ha bisogno di medicinali.

C’è preoccupazione a Calolziocorte per la scomparsa di un 29 enne, Michael, che si è allontanato da casa mercoledì 23 settembre, senza dare più notizie. L’appello con la scheda del giovane è stato mostrato martedì 29 settembre in serata nella trasmissione televisiva di Rai Tre «Chi l’ha visto?». Nell’appello fatto dai famigliari vengono forniti alcuni dati: altezza 1,85 centimetri, occhi castani, rasato. Al momento della scomparsa indossava una tuta grigio chiara con righe blu marca Asics e un paio di scarpe da ginnastica bianche Nike.

Vive a Calolziocorte con la compagna ed è uscito di casa alle 10, si è rifatto vivo attorno alle 19 dicendole che avrebbe fatto ritorno a casa alle 20,30 ma non si è più visto. Ha vari tatuaggi, tra cui uno con la scritta «Maria Ti Amo» sull’avambraccio sinistro, altri sulla nuca e una cicatrice sotto lo zigomo sinistro. Il giovane ha il cellulare ma risulta spento e non ha documenti e nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per le sue cure. I famigliari sono particolarmente in ansia per le sue fragilità e fanno appello perché, se fosse notato da qualche parte, si provveda a fare la segnalazione alle forze dell’ordine.

