Roberta Metsola al Parlamento europeo: «Onorerò Sassoli, mi batterò per l’Europa» Roberta Metsola è stata eletta presidente del Parlamento europeo.

«Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l’Europa. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale». Lo ha detto la neopresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nell’Assemblea del Parlamento europeo. «La disinformazione nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo, e nazionalismo, queste sono false illusioni, l’Europa è l’esatto opposto di questo», ha aggiunto.

La maltese Metsola, candidata del Ppe, è stata eletta al primo turno, martedì 18 gennaio a Strasburgo, con 458 voti: maltese, è nata il 18 gennaio del 1979 ed è entrata in Parlamento nel 2013, quando è stata la prima europarlamentare eletta a Malta. Prima di allora era stata un’avvocata esperta di diritto europeo.

«David era un combattente per l’Europa. Credeva nel potere dell’Europa. Grazie David» ha detto, «mi sento onorata della responsabilità che mi affidate. Prometto che farò de mio meglio per lavorare a vantaggio di tutti i cittadini» ha aggiunto Metsola pronunciando le sue prime parole da presidente in italiano.

