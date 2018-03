Sebino a secco di acqua

Il suo lago è a -26 cm sotto la media Altro «annus horribilis» per il Sebino in deficit idrico? Staremo a vedere, ma al momento il nostro lago si conferma ancora una volta anemico e prigioniero delle secche.

I segnali dei primi due mesi dell’anno non sono certo fevorevoli. L’asticella al misuratore idrometrico di riferimento di Sarnico permane infatti da inizio anno al di sotto dello 0 cm di riferimento (una rarità) e sabato 10 marzo è a -6 cm.

Per dare una indicazione, la misura di -30 cm al di sotto dello zero è quella minima utile alla regolazione del lago, livello che spesso si raggiunge nel periodo di ferragosto con problematiche di ogni genere, turistiche, sanitarie, di navigazione e non ultima per la presenza delle alghe macrofite.

La media di questo periodo dal 1933 è +20 cm, quindi siamo 26 cm sotto la media. L’anno era decisamente partito male, con il primo gennaio in deficit di 60 cm. La neve in alta quota non manca, ma le temperature miti potrebbero causare un anticipato scioglimento del manto bianco, utile al contrario nel bimestre maggio-giugno, quando il lago inizia la risalita verso quota +100. Dieci anni fa di questo periodo era un’altra musica, con il lago in piena che misurava +102 cm.

