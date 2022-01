Saipem: accordo con Tenaris e Siad per la cattura dell’anidride carbonica Un impianto a Dalmine ne immagazzinerà 30 tonnellate al giorno.

Tenaris, Saipem e Siad hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per avviare la progettazione di un impianto di cattura e utilizzo di anidride carbonica, da realizzare presso lo stabilimento di Tenaris a Dalmine.

Il progetto prevede la cattura di 30 tonnellate giornaliere di Co2 prodotta dalla centrale termoelettrica dello stabilimento TenarisDalmine. L’anidride carbonica verrà catturata tramite l’utilizzo della tecnologia Saipem Co2 Solutions - di Saipem, società che si occupa di servizi per il settore dell’energia e delle infrastrutture - e successivamente sarà utilizzata da Siad, in particolare nell’ industria alimentare e delle bevande, nelle coltivazioni, nel trattamento delle acque, nella lavorazione dei metalli e come gas refrigerante a ridotto impatto ambientale.

