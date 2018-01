Pasqualina e Oasi American Bar

tra le migliori gelaterie italiane La classifica del Gambero Rosso premia i locali di Almenno San Bartolomeo (una conferma) e Fara Gera d’Adda.

Per l’edizione 2018 della guida presentata a Rimini al Sigep sono quattro i nuovi Tre Coni, per un totale di 40 in tutta Italia. In testa l’Emilia Romagna con 7 insegne, seguono con 6 Piemonte e Lombardia; quindi Toscana e Lazio con 5, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia e Campania con 2, Marche, Basilicata e Sardegna con 1.

Tra i nuovi 3 coni c’è l’Oasi American Bar di Fara Gera d’Adda: «È la presidente dell’Associazione Maestri della Gelateria Italiana, Candida Pelizzoli conquista i tre coni con il suo locale polifunzionale che dedica al gelato uno spazio speciale. Studia, sperimenta, ama abbinare frutti e ortaggi per un gelato leggero e intenso nel gusto» si legge nella guida del Gambero Rosso. Conferma invece per «La Pasqualina» di Almenno San Bartolomeo, che conquista ancora i prestigiosi «Tre coni», riconoscimento che in Lombardia va anche a Paganelli di Milano, Pavè Gelati & Granite di Milano, Chantilly di Moglia (Mantova) e L’albero dei Gelati di Monza.

