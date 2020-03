Anziana sola e con l’influenza cade a casa

I vigili del fuoco la soccorrono ad Albano L’Aps dei vigili del fuoco della centrale di Bergamo è intervenuta nella mattina di domenica 22 marzo ad Albano Sant’Alessandro.

I pompieri hanno aiutato un anziana signora che era caduta in casa e non riusciva più ad alzarsi, la donna ha l’influenza e non è ricoverata per mancanza di posti. E causa dell’emergenza coronavirus, chi è intervenuto ha dovuto adottare tutte le precauzioni per intervenire in assoluta sicurezza.

In questo periodo i vigili del fuoco, su imput della prefettura come da disposizione ministeriale, sono in costante azione e stanno dando una mano agli equipaggi del 118 nei casi più delicati, così come si stanno adoperando per consegnare farmaci Per esempio, sabato 21, la squadra dei pompieri di Clusone ha collaborato con la Coc di Clusone della Protezione civile per il trasporto di ossigeno all’ospedale, a farmacie, case di riposo e per terapie domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA