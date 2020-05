L’incidente in via Cremasca, ad Azzano San Paolo

Azzano, in moto finisce contro un’auto

Stava andando al lavoro: grave 31enne L’incidente in via Cremasca intorno alle 14 di lunedì 4 maggio: sul posto anche l’elisoccorso da Brescia.

Incidente ad Azzano San Paolo nel primo pomeriggio di lunedì 4 maggio. Lo scontro tra un’auto, un Fiorino Fiat blu, e una moto Kawasaki 636 verde, è avvenuto poco prima delle 14 in via Cremasca: feriti due giovani di 31 e 23 anni. Sul posto, oltre a due ambulanze e all’auto medica è stato chiamato anche l’elisoccorso da Brescia. Per i rilievi è presente la Stradale di Bergamo.

L’incidente ad Azzano San Paolo

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che il Fiorino blu viaggiasse da Bergamo verso Azzano e la moto nella direzione opposta. Lo scontro è avvenuto all’altezza di via Zanica a Bergamo quando la Fiat, guidata da un 23enne, ha svoltato a sinistra per immettersi nel distributore di metano. Il giovane di 31 anni, alla guida della Kawasaki, si stava dirigendo al lavoro: ferito, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia.

L’elisoccorso da Brescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA