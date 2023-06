Fiat 500, domenica il primo raduno «Città di Orio al Serio»

Lustrata come nuova, colori fiammanti, motore che canta come Pavarotti, due occhioni spalancati come i peluche Beanie Boos, portiere controvento e piccolo abitacolo nel quale negli anni ‘70 vagheggiavano i primi furtivi amori. È uno dei tanti ritratti dell’automobile Fiat 500 rimasta nei cuori e nei garage di molti italiani e non solo, tanto da dare vita a diversi club esclusivamente a essa dedicati. Uno di questi è il «500 Rancing club Bergamo», che da poco ha trovato sede a Orio al Serio (proveniente dall’Isola Bergamasca) e subito ha organizzato il primo raduno «Città di Orio al Serio», in programma domenica 18 giugno peraltro coincidente con il 15° anniversario di attività del club.