Boato e palazzina in fiamme

Soccorsi a Chignolo d’Isola Attimi di paura nella serata di giovedì 31 ottobre a Chignolo d’Isola per uno scoppio e un incendio in un condominio.

Verso le 22 a Chignolo d’Isola, nella zona tra via Giotto e via Leonardo da Vinci, è stato udito un boato proveniente da un appartamento di un condominio. Lo scoppio ha fatto tremare i vetri delle case della zona e diverse persone sono scese in strada. In seguito allo scoppio è divampato un incendio che ha coinvolto anche altri appartamenti. Immediato l’allarme agli enti di soccorso. Sul posto tre autobotti dei vigili del fuoco, un’ambulanza e la polizia locale. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto.

