Camera mortuaria dell’ospedale di Ponte

I carabinieri non rilevano irregolarità I carabinieri di Ponte San Pietro hanno effettuato ieri, martedì 14 aprile, controlli alle Onoranze funebri dell’Isola con sede a Brembate Sopra e alla camera mortuaria dell’ospedale di Ponte San Pietro.

L’obiettivo era di verificare se fosse state osservate tutte le norme del caso e i controlli dei militari dell’Arma non hanno riscontrato irregolarità. Con l’ausilio del dottor Poiatti , medico igienista dell’Asst di Bonate Sotto, e di un ufficiale medico dell’Arma, i tutori dell’ordine si sono recati alle Onoranze funebri dell’Isola di via Indipendenza 18 a Brembate Sopra per la verifica della presenza dei condotti di areazione e del loro funzionamento, delle condizioni igienico-sanitarie di tutta la struttura, dei documenti e delle autorizzazioni anche dei furgoni adibiti a trasporto, della presenza dei dispositivi di p.i., della presenza delle celle frigorifere, dell’obbligo di chiusura delle bare e infine per la verifica delle certificazioni di valvole e materiale utilizzato per l’attività.

I carabinieri sono stati anche alla camera mortuaria dell’ospedale in Ponte San Pietro in viale Forlanini per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie, della presenza e del funzionamento delle celle frigorifere, della presenza e del rispetto delle procedure per l’affido delle salme alle agenzie di pompe funebri, per la verifica dell’isolamento delle salme Covid-19 e del percorso differenziato per l’accesso alle camere mortuarie per gli operatori del settore.

