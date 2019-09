Si schianta con la bici trasformata in moto

Multa di settemila euro a un sedicenne Chignolo d’Isola: un ragazzo ha installato sulla mountain bike un motorino da 50 centimetri cubi, un serbatoio da benzina, un acceleratore e un freno. Nei giorni scorsi lo scontro con una Passat e l’intervento della polizia locale.

Aveva comprato su Amazon, pagandolo meno di cento euro, un kit con motorino da 50 centimetri cubi, serbatoio da benzina, acceleratore e freno e l’aveva installato sulla sua mountain bike. Di fatto trasformando le bicicletta in un ciclomotore. Peccato si tratti di un’operazione non solo pericolosa, ma anche illegale. Se ne sono accorti gli agenti del corpo di polizia intercomunale di Brembate e Chignolo d’Isola dopo che, nei giorni scorsi, il protagonista, un ragazzino di 16 anni che vive a Chignolo (la sua famiglia è originaria del Marocco), è finito con la sua inedita «bici a motore» contro una Volkswagen Passat, per fortuna senza restare ferito.

La bici truccata

Le modifiche alla bici sono costate al ragazzo una multa salatissima: 7 mila euro, oltre al sequestro del singolare veicolo a motore. Al termine dell’iter, la mountain bike verrà confiscata.

