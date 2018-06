Atalanta, i tifosi vogliono una punta

Ma un attaccante è la vera priorità? Tra le emozioni mondiali senza l’Italia, i tifosi nerazzurri sperano anche in un colpo di mercato: il sogno è una punta «con i fiocchi».

Innanzitutto cerchiamo di capire se questa è una volontà e una priorità anche della società. Gasperini, per esempio, negli ultimi due anni in attacco si è avvalso molto dell’apporto di Petagna, definito un anomalo regista d’attacco più che rapinatore d’area. Con il ventitreenne triestino in attacco, la squadra ha ottenuto sempre ottimi risultati pur segnando poco rispetto alle occasioni costruite. C’è poi da ricordare l’incoraggiante e insperato finale di stagione di Musa Barrow, che potrebbe diventare punto fermo dell’attacco nerazzurro alla ripresa del campionato. Senza dimenticare il neo acquisto Marco Tumminello, su cui tutti scommettono. Il 22enne acquistato dalla Roma (in prestito al Crotone) fa ben sperare in proiezione futura, ma nell’immediato non è ancora una garanzia.

Nonostante dalla bocca di Sartori non esca, come di consueto, mai nessuna parola prima dell'ufficializzazione, il direttore tecnico è da mesi impegnato su questo fronte. Inutile in questo momento fare la rosa dei nomi «papabili», non ci rimane che attendere pazientemente che le nostre speranze si trasformino presto in realtà.

