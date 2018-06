Atalanta, Percassi e il mercato

«Vi riserveremo belle sorprese» «Riserveremo a voi tifosi belle sorprese». Così ha esordito Antonio Percassi al via della Camminata nerazzurra rivolgendosi agli oltre 15 mila supporter in tenuta nerazzurra presenti sul Sentierone.

«State tranquilli – ha subito aggiunto- che vi renderemo felici al termine di questa campagna acquisti. «Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all’attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà. Ci sono giovani al rientro dai prestiti come Valzania e Pessina che sono interessanti, abbiamo un’estate per valutarli - rimarca -. Barrow ormai è una realtà, non gioca le Final Four Primavera solo perché è con la Nazionale del Gambia e mi risulta abbia pure segnato il gol della vittoria».

Alla domanda se il Milan verrà ammesso all’Europa League il presidente ha detto: «Non spetta certo a me prendere una decisione. Noi, comunque, accederemo ogni scelta da parte degli organi preposti. Nell’uno o nell’altro caso ci prepareremo al meglio per affrontare gli impegni con la consueta professionalità». Dopodiché il numero uno del club atalantino si è piacevolmente concesso agli sportivi per foto e autografi in quantità industriali. Ad un bimbo con tanto di maglietta del Papu ha esclamato: «Ma come stai bene con i colori nerazzurri: mi raccomando, non abbandonarli mai!».

All timoniere degli “Amici” dell’Atalanta, Marino Lazzarini (accanto a Percassi gli ha urlato «Antonio presidentissimo a vita». Attorniato da gruppi di atalantini, l’ex Cristian Raimondi, visibilmente commosso, ha detto: «Mi fanno sentire tutti ancora un giocatore in attività. Ciò mi rende felice: evidentemente ho lasciato un buon ricordo. Adesso, però, nel ruolo di collaboratore di mister Gian Piero Gasperini mi sento sempre più gratificato: essere a contatto con questo mister è meraviglioso ed è motivo di arricchimento umano e tecnico che non ha prezzo».

Sulla camminata vera e propria il consigliere dell’ Atalanta e vice presidente degli “Amici”, Roberto Selini: «Stupenda questa mattinata grazie all’impegno organizzativo a dir poco massacrante degli organizzatori coinvolti addirittura da circa cinque mesi. Personalmente ho optato per la sedici chilometri da maratoneta quale mi ritengo».

