Atalanta, ritorno al futuro col Sassuolo: tridente d’attacco al Mapei

Per la gara contro i neroverdi Gian Piero Gasperini ha convocato 21 giocatori, con l’esclusione degli infortunati Palomino e Zappacosta e rinunciando al Primavera Vorlicky. Salvo contrordini dell’ultima ora, al Mapei Gasperini dovrebbe riproporre la formazione che ha battuto la Sampdoria sabato 28 gennaio al Gewiss Stadium, con la conferma in difesa di Djimsiti, in vantaggio su Demiral .

Per il resto a Reggio Emilia dovrebbero giocare dal 1’ Toloi e Scalvini in difesa davanti a Musso, de Roon e Koopmeiners in mediana con Hateboer e Maehle esterni e Boga in attacco nel tridente accanto a Lookman e Højlund. L’incognita è pero legata alle condizioni fisiche dei giocatori, alla terza partita in otto giorni dopo quella con i blucerchiati in campionato e la gara di Coppa Italia contro l’Inter martedì 31 gennaio. I nerazzurri vanno a caccia del successo per restare in zona Europa.