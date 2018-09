Atalanta, un pareggio tutto cuore

Milan acciuffato da Rigoni: è 2-2 Che cuore questa Atalanta! Dove non arriva il gioco ci pensa la voglia di reagire. Ed è così che i nerazzurri tornano da Milano con un punto prezioso soprattutto per il morale. Dopo le sconfitte contro Cagliari e Spal è proprio quello che ci voleva.

Nemmeno il tempo prendere fiato e Higuain gela i nerazzurri: girata volante, un colpo dei suoi, per portare in vantaggio il Milan. Pronta reazione dell’Atalanta? Nemmeno per sogno. Barrow è spaesato, Gomez non riesce a saltare gli avversari, Pasalic fuori dagli schemi. Le occasioni per acciuffare il pari non mancano, ma prima Barrow e poi Pasalic non riescono a deviare in porta da pochi passi. Il Milan invece fa paura con le sue accelerazioni. Bonaventura segna e il Var annulla, poi l’ex atalantino colpisce anche il palo. Sospiro di sollievo e tutti negli spogliatoi. Nella ripresa l’Atalanta sembra un’altra squadra. Merito dei cambi: Zapata (ottima prova per lui) per Barrow e Rigoni per Pasalic. Il gol però arriva con il Papu Gomez, bravo a ribadire in rete l’assist di Zapata. Finalmente torna il gol, dopo tanto digiuno. La gioia dura poco: Bonaventura trova la deviazione decisiva che batte Gollini e ristabilisce il vantaggio. Nel finale de Roon sfiora il pari e pochi minuti più tardi ci pensa Rigoni: sinistro sul filo del fuorigioco e pareggio meritato. Questa è la strada giusta per tornare la cara, vecchia e vincente Atalanta.

