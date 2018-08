Basket, campionesse Usa ad Azzano

Che emozioni per Elisa Penna - Video Il tour italiano della squadra universitaria di basket Wake Forest Women’s Basketball, in cui milita la campionessa bergamasca Elisa Penna, ha fatto tappa ad Azzano San Paolo.

Una giornata imperdibile soprattutto per la campionessa bergamasca, che ha potuto portare le sue compagne di squadra nella terra in cui è cresciuta. La Wake Forest Women’s Basketball è una delle squadra universitarie femminili più forti degli Stati Uniti e quindi una delle più forti al mondo. Il loro tour in Italia ha toccato Roma e Vicenza dove ha affrontato la Nazionale femminile. Phil Barcatta ha realizzato un video della giornata ad Azzano.

