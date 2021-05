(Foto by Archivio)

Basket, la Bcc Treviglio fa il bis con Ferrara: vittoria 88-86

Treviglio si assicura anche gara due nei playoff promozione. A farne le spese Ferrara superata per al termine di un supplementare. Una sfida che ha visto le contendenti battersi senza esclusione di colpi, garantendo così i 50 minuti disputati all’insegna dell’incessante pathos. Da ricordare che anche nel match d’esordio, sempre al PalaFacchetti, il team di coach Mauro Zambelli si era imposto dopo 40 minuti giocati punto a punto da parte delle squadre sul parquet. Si rigiocherà a Ferrara venerdì 29 maggio e due giorni dopo (domenica). Alla Cassa Rurale sarà sufficiente vincere uno dei due prossimi confronti per staccare il biglietto per la disputa delle semifinali.

Protagonista indiscusso della partita folletto Frazier autore di ben 29 punti. In doppia cifra anche Nikolic (21), Lupusor (13) e Pepe (10). Sul fronte emiliano molto bene il regista Panni (15) e Bertone (16). La Cassa Rurale ha primeggiato a rimbalzo; Ferrara nei tiri dalla grande distanza.

Sfida equilibrata, si è detto, all’ossessione come certificano in modo inequivocabile i parziali: 13-13; 33-36; 52-50; 70 pari al quarto tempo regolamentare e 88-86 al termine del supplementare. Comprensibile l’euforia dei trevigliesi al suono della sirena: attenzione, però, il ciclo di gare con Ferrara non è ancora finito.

