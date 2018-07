Buon compleanno AlbinoLeffe

20 candeline. Ora mercato e nuovo stadio Due luglio 1998: nasceva ufficialmente – dall’unione dell’Albinese e del Leffe, sancita il 19 giugno – l’AlbinoLeffe, che nel festeggiare, oggi, il suo 20° compleanno è reduce dalla domanda di iscrizione (il termine per i club di serie C era fissato al 30 giugno) al settimo campionato consecutivo nella terza serie.

Si apre un mese di luglio sicuramente caldo per il club bluceleste: se fra il 12 e il 15 è in programma il raduno della prima squadra, al quartier generale di Zanica, c’è attesa anche per gli sviluppi del progetto del nuovo stadio e relativa presentazione (con l’ipotesi Zanica, nell’area legata al centro sportivo bluceleste, più quotata rispetto all’area Honegger di Albino).

Un tassello, quello del nuovo impianto di gioco a partire dalla stagione 2019-2020, cruciale quanto l’allestimento della prima squadra, che dovrà garantire – sulla scia delle scorse due stagioni – almeno ancora una tranquilla salvezza, agli ordini di Alvini.

