Clusone, il Club Amici dell’Atalanta ha Percassi tra gli iscritti: tessera 1907

Clusone, il Club Amici dell’Atalanta

È un club degli amici dell’Atalanta che si avvale di un privilegio senza precedenti: quello di avere tra gli iscritti, con tanto di tessera numero 1907 (anno di nascita della Dea), il presidente Antonio Percassi. Un privilegio certificato ufficialmente nella serata di sabato 13 luglio in occasione del taglio del nastro ufficiale del «Città di Clusone», sezione numero 84 del Centro di coordinamento.

In 200 i tifosi atalantini presenti alla cerimonia che ha avuto luogo all’aperto fuori dall’Osteria del Gepe (sede del club), nella cittadina dell’Alta Valle Seriana. Commosso lo stesso Percassi che nel ringraziare gli intervenuti ha aggiunto: «Ricevere tanta attenzione e affetto mi riempie di immensa gioia. Complimenti per la costituzione di un club di supporter che sosterrà al meglio la squadra proprio in una stagione sportiva che ci chiama a confrontarci nientemeno nella competizione europea per eccellenza. Avanti così».

A capo del Club, Giovanni Scandella, un rappresentante del Centro di coordinamento che a nome del presidentissimo degli «Amici», Marino Lazzarini ha consegnato la targa che dà il via alla sezione. Preposti agli onori di casa il sindaco Paolo Olini e il numero uno della sezione clusonese, Giovanni Scandella. «Da sportivi siamo oltremodo onorati – ha detto Olini – di avere il presidente atalantino tra i soci. L’aver scelto parte della preparazione al campionato da noi è un ulteriore motivo di felicità». La parola a Scandella: «Il “Città di Clusone” è nato sulla scia dell’entusiasmo non appena appreso che l’Atalanta sarebbe salita qui. In quattro e quattr’otto gli appartenenti ai club di una volta del “Bar Milano” e delle Fiorine hanno rifondato una sezione che sicuramente appoggerà in maniera adeguata giocatori, staff tecnico e società. Già questa sera si è notato un entusiasmo esteso alla consapevolezza che ci attende un campionato e una Champions da mille e una notte».

È così, a considerare gli inneggianti cori e gli sbandieramenti di vessilli rigorosamente tinti di nerazzurro che hanno accompagnato l’indimenticabile evento. Come non essere ottimisti sul comportamento di capitan Papu Gomez e compagni?

Ricordiamo che un’ampia sintesi dell’amichevole estiva precampionato Atalanta-Rappresentativa Città di Clusone andrà in onda martedì 16 luglio alle ore 21 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Telecronaca a cura di Matteo De Sanctis con il commento tecnico dell’ex calciatore Ulisse Paleni e immagini di Roberto Persìco.

