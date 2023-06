Domenica 25 fari puntati su Piazzatorre. Grande spettacolo coi Campionati italiani

Già in passato Piazzatorre era stato teatro di appuntamenti importanti : anche nel 2018 e 2020 si erano disputate gare tricolori, mentre nel 2022 c’è stata la due giorni conclusiva del Campionato europeo. Ogni volta l’organizzazione è stata curata dai tecnici della sezione Tz Trial del Moto Club Bergamo che questa volta si è superata, in quanto questa prova era prevista all’Abetone e in pochi giorni la sezione Tz è riuscita ad allestire l’evento che sicuramente attirerà gli appassionati di fuoristrada.

C’è anche il minitrial

Mattatore della classe regina, la Tr1, è sempre risultato il valsassinese delle Fiamme Oro Matteo Grattarola. La scuola bergamasca non presenta piloti in questo gruppo ma nella Tr2 è ben rappresentata da Francesco Cabrini, di Treviolo, classe 1994, e dal figlio d’arte Matteo Bosis, di Valbrembo, classe 1995. Ci sarà anche il minitrial dove lotta per il vertice Giacomo Midali, 12enne di Piazza Brembana. Corre su Beta coi colori del gruppo giovanile delle Fiamme Oro e nella classe C ha finora ottenuto una vittoria e una secondo posto. Il Team Tz schiererà nella corsa tutti i suoi migliori elementi, sempre protagonisti a livello regionale. Sono Maurizio Pesenti, Alex Buzzoni, Nik Belli, Roberto Milesi, Paolo e Maicol Pellegrinelli, Gianpietro Merelli e la mini Ilaria Zonca. Le prime partenze sono previste alle 8,30.