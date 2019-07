Basket: Fassi Edelweiss scalda i motori

Ancora un tassello per completare la rosa Per il ruolo di guardia-ala sembrano candidate la ventiquatrenne Martina Baiardo e Arianna Beretta, più giovane di un anno.

Si preannuncia una stagione sportiva ricca di soddisfazioni per la Fassi Albino, alla sesta presenza in serie A2. Un roster che per dirsi completo manca, comunque, di una sola giocatrice nel ruolo di guardia-ala: sembrano candidate la ventiquatrenne Martina Baiardo e Arianna Beretta, più giovane di un anno. Ultima ingaggiata è Alice Mandelli (23 anni, 172 centimetri d’altezza) proveniente dalla pari categoria Marghera (circa 10 punti la media partita. Nuovo è pure il coach Stefano Fassina, in sostituzione del triestino Giuliano Stibiel, che ha operato con bravura per tre campionati nel club seriano. Al momento in organico ci sono le confermate Agazzi, Gionchilie, Panseri, Peracchi, Pintossi e le promettenti baby Mbengue e Rizzo, oltre naturalmente agli innesti di Di Gianni, Grudenzien, la citata Mandelli e la rientrante Birolini. La Fassi farà parte del girone Nord in compagnia di Carugate, Crema, Mantova, Milano, Castelnuovo Scrivia, Moncalieri, Villafranca, Maghera, Ponzano, San Martino di Lupari, Sarcedo, Vicenza, Udine e Bolzano.

Con giustificato orgoglio, considerata anche la storica immagine che da anni si porta dietro il sodalizio femminile albinese (presieduto da Graziella Morandi), il general manager Fulvio Birolini ha puntualizzato: «Abbiamo consegnato all’allenatore Fassina una squadra che auspichiamo ci porti adeguati risultati sul parquet di gioco. Al tempo stesso contiamo come sempre sul sostegno di tifosi appassionati e competenti che ci seguono ovunque».

© RIPRODUZIONE RISERVATA