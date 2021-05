Finale Coppa Italia, parte col turbo la vendita online dei biglietti

Finale Coppa Italia, parte col turbo

È partita lunedì 17 maggio la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma mercoledì alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La vendita è solo online, sul circuito Vivaticket: hanno diritto all’acquisto solo gli abbonati del 2019/20. Stamattina, appena si è aperta la vendita, è immediatamente è apparso il messaggio: «Attenzione: biglietti in esaurimento. C’è molta richiesta per questo evento, potresti non arrivare a perfezionare l’acquisto entro la fine della tua coda». Poi, nei minuti successivi all’apertura, la «coda virtuale» si è ridotta e risultavano altri biglietti disponibili. Per l’acquisto è necessario possedere un account Vivaticket ed è consigliabile registrarsi in anticipo al sito https://atalanta.vivaticket.it (dalle 10, peraltro, non è più possibile farlo fino al termine della vendita). Poi bisogna inserire dati anagrafici, codice fiscale, carta di credito e codice di prelazione (ovvero il numero della DeaCard).

Come detto, sono abilitati solo i possessori di abbonamento 2019/20, caricato su fidelity card, o svincolato («ex voucher»). Maggiori informazioni su www.atalanta.it. I tagliandi costano 20 euro (più commissioni di servizio) e sono validi per il settore Tribuna Nord: non è consentito il cambio di nominativo. I biglietti messi a disposizione sono poche centinaia: gli spettatori consentiti al Mapei Stadium sono in totale 4.300 (il 20% della capienza), ma da questa cifra vanno sottratti quelli forniti a Lega ed istituzioni e poi anche quelli che i due club riservano ad invitati e sponsor.

Si tratta della prima partita con le porte semi-aperte: per accedere allo stadio, sarà necessario avere completato la procedura di vaccinazione, oppure essere guariti dal Covid-19 in epoca successiva al 19 novembre 2020, oppure avere effettuato un tampone a partire dalle 21 di stasera (48 ore prima della partita). Tutti dovranno scaricare sul cellulare l’app Mitiga.

Per quanto riguarda il coprifuoco, va quasi certamente esclusa una situazione come quella vista agli Internazionali di Roma di tennis: le persone presenti alla partita potranno rientrare a casa, ovviamente dopo le 22 (e anche in caso di supplementari e rigori), con biglietto e autocertificazione.

