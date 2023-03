Finali di Coppa del Mondo: Villa argento. È seconda alle parallele asimmetriche

Il punteggio di Giorgia è stato un 14 netto, sette decimi in meno della cinese Qiu Qiyuan, oro con 14,700. Bronzo per l’olandese Sanna Veerman con 13,766. La bergamasca, entrata in finale come settima ginnasta, ha mantenuto alta la concentrazione confermando la routine e la posizione della qualifica. Villa sarà di nuovo in gara domenica 12 marzo nella finale alla trave insieme a Viola Pierazzini, mentre Arianna Belardelli chiuderà il programma al corpo libero.