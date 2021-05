Gasperini, udienza per il diverbio con l’ispettore: il Tribunale antidoping si riserva la decisione Lunedì 10 maggio si è tenuta l’udienza davanti al Tribunale Nazionale Antidoping per il tecnico nerazzurro, accusato di «condotta offensiva» nei confronti di un ispettore antidoping a Zingonia domenica 7 febbraio. Il collegio si è riservato, la sentenza potrebbe arrivare martedì.

Il Tribunale Nazionale Antidoping si è riservato la decisione in merito al deferimento dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, e alla proposta di 20 giorni di sospensione da parte del procuratore federale antidoping Pierfilippo Laviani. L’udienza dell’allenatore davanti al Tribunale Nazionale Antidoping presieduto da Adele Rando si è svolta nel pomeriggio di lunedì 10 maggio da remoto in videoconferenza ed è durata poco più di un’ora. Al termine, il collegio si è riunito in camera di consiglio, riservandosi la decisione: la sentenza potrebbe arrivare nella giornata di martedì 11 maggio.

Il tecnico nerazzurro, che lunedì mattina ha regolarmente diretto la ripresa degli allenamenti a Zingonia in vista del match di campionato di mercoledì sera a Bergamo contro il Benevento, rischia una sospensione di 20 giorni per «condotta offensiva» sulla base dell’articolo 3 comma 3 del Codice Nazionale Antidoping per aver «insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa (dello scorso 7 febbraio, ndr) e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi».

Il tesserato in questione è Robin Gosens, controllato insieme a 3 compagni di squadra con esito negativo all’indomani del 3-3 casalingo col Torino e a 3 giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia a Bergamo contro il Napoli (poi vinta 3-1). Il deferimento da parte del procuratore nazionale antidoping Pierfilippo Laviani risale al 13 aprile scorso, facendo seguito al rifiuto dell’interessato a 10 giorni di patteggiamento. Gasperini rischia di saltare le ultime tre partite di campionato contro Benevento, Genoa e Milan e la finale di Coppa Italia contro la Juventus del 19 maggio a Reggio Emilia.

