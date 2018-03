Il mondo del calcio per Davide - Gallery

E i tifosi lo salutano con la sciarpata Un lungo applauso e lacrime: così per tutta la Messa di Davide Astori con migliaia di tifosi della Fiorentina che hanno dato il loro ultimo saluto al capitano viola scomparso domenica.

Le migliaia di persone che hanno affollato Piazza Santa Croce per partecipare all’esterno ai funerali di Davide Astori, hanno salutato l’uscita del feretro, al termine della cerimonia, con una sciarpata e cantando l’inno della Fiorentina. Poi altri cori «un capitano, c’è solo un capitano» e «Davide, Davide», poi lunghi applausi, tanto colore e grande commozione.

Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i presenti in tanti hanno voluto toccare l’auto come per dare una carezza ad Astori. In Santa Croce il funerale, la piazza gremita di persone che mostrano le sciarpe viola. Nella basilica rappresentanze dei calciatori di tutte le squadre.

«Davide vive con noi» cantano i tifosi e salutano Marco, il fratello di Davide, vicino al feretro. Marco saluta tra le lacrime la folla, e la ringrazia. Un bacio ai tifosi anche della mamma, abbracciata dal papà di Davide, pronti per rientrare a San Pellegrino, insieme al feretro.

Sono stati accesi fumogeni viola. Dalla piazza, viola anche per le tantissime sciarpe portate dalle migliaia di persone presenti, si è alzato poi il coro «Un capitano, c’è solo un capitano». Sul sagrato della basilica intanto il sindaco Dario Nardella, davanti al feretro, ha abbracciato i familiari del capitano viola.

