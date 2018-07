La «Motorata» verso Rovetta

I tifosi «scortano» l’Atalanta – Video

Una scorta davvero speciale quella che ha accompagnato l’Atalanta dallo stadio al ritiro di Rovetta. Centinaia di tifosi in moto hanno accompagnato il pullman nerazzurro fino in Valseriana dove la squadra di Gasperini inizia la preparazione in vista della prossima stagione.