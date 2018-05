L’AlbinoLeffe batte il Vicenza

I top e flop del calcio provinciale Conclusa anche la Serie C e la Serie D per molti è tempo di ferie, mentre sono arrivati i primi responsi dai playoff e playout. L’AlbinoLeffe ha battuto anche il Vicenza e si prepara al playoff del prossimo venerdì.

In D il Pontisola incontrerà la Pergolettese agli spareggi promozione, mentre in zona salvezza lo Scanzorosciate ha centrato il suo obiettivo, mentre Grumellese e Calcio Romanese tornano in Eccellenza; il Ciserano sarà invece impegnato con il Lumezzane nel decisivo playout.

In Eccellenza il Villa d’Almè prosegue il suo cammino playoff dopo aver eliminato il Verdello, mentre il Brusaporto è eleminato dopo l’1-1 contro il Calvina; brutto ko interno per il Valcalepio, piegato 3-0 in casa dall’Orsa nel playout d’andata.

In Promozione, in attesa del posticipo della Gavarnese con il Villongo in serata, avanza la Vertovese dopo lo 0-0 contro la Pradalunghese, mentre l’ Acos Treviglio è eliminato dopo il ko in casa del Codogno. Ai playout, dopo la sfida d’andata, partiranno in vantaggio San Paolo d’Argon (2-0 all’Or. Juventina Covo) e il Sarnico (2-1 alla Ghisalbese).

In Prima categoria nel girone E la finalissima playoff sarà San Pellegrino-Falco, dopo la vittoria dei brembani sul Paladina (1-0) e quella degli albinesi sul San Giovanni Bianco (3-4). Nel girone F, dopo la promozione dell’Atletico Chiuduno con la vittoria di Coppa Lombardia, la Virtus Lovere è stata eliminata in seguito allo 0-0 in casa del Castrezzato. Nei playout l’Excelsior batte 2-1 l’Atletic Almenno e Monvico-Nembrese pareggiano 1-1 nell’andata.

In Seconda categoria nel girone A, nei playoff, la finale sarà La Torre-Berbenno, nel B Gorlago-Immacolata Alzano, nel C Boltiere-Comun Nuovo, nel D Chiari-Real Calcinatese, nel gruppo I Palazzo Pignano-Fontanella e nel T Sporting Brembatese-Olimpic Trezzanese; solo una la rimonta di giornata, quella del Real Calcinatese in casa del Franciacorta Erbusco. Ai playout piccolo vantaggio per il Comonte dopo il successo in casa dell’Oratorio Brusaporto, 1-1 tra Vidalengo e Cappuccinese e brutto 2-0 subìto in trasferta dal Palosco contro il Provezze.

In Terza categoria finali in programma tra Malpensata Campagnola e Amici Mozzo, Leffe 1993 e Clusone, Capriate e Bonate Sotto, mentre hanno festeggiato la promozione la Pro Mornico e l’Arcene.

