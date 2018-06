L’AlbinoLeffe costruirà il suo stadio?

Foto galeotta sulla pagina Facebook È bastato un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della società bluceleste a riportare all’attenzione pubblica la questione stadio sul fronte AlbinoLeffe.

Nessun legame diretto con la vicenda dello stadio di Bergamo e il preannuncio di ricorso dei seriani al Consiglio di Stato, notizia dei giorni scorsi. Bensì un post dal titolo «Il campionato è finito, ma stiamo studiando... per crescere insieme» e in allegato fotografie con alcuni dirigenti dell’AlbinoLeffe (il segretario generale Simone Farina e Laura Andreoletti, figlia del patron) accanto ad alcuni tecnici in visita, di recente, ad uno stadio in costruzione ( all’estero). Primi commenti da parte degli utenti, poi è un commento da parte del club a spiegare il post.

