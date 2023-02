Mascio, vittoria con brivido (81-78). BB14, di nuovo un flop a Lumezzane

Del resto pure in precedenza la gara si era mantenuta sul massimo equilibrio. Parziali: 20-23 (10°), 40 pari (20°), 61-63 (30°) e 81-78 al quarantesimo. Salvaguardato il secondo posto (in compagnia della Vanoli Cremona) in ritardo di 2 punti dalla capolista Cantù.

Ennesima sconfitta della BB14 in quel di Lumezzane (78-62 il finale di gara). Non è razionale auspicare la salvaguardia di categoria vista l’insufficienza di un organico per reggere una cadetteria. Da tempo, del resto, lo puntualizziamo. Coach Ghirelli cerca dalla panchina di mascherare le lacune senza ottenere risultati auspicabili. Il film della gara è eloquente: nei 10 minuti iniziali subito sotto (21-14); 41-29 all’intervallo lungo; 60-47 alla mezzora e finale 78-62. In doppia cifra Masciarelli (18) Simoncelli (13) e Rota (10).