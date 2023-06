Silver Meeting a Zogno: Bergamo tre volte sul podio con Parolini, Algeri e Cavagna

ATLETICA. Bergamaschi tre volte sul podio nella tappa di Zogno del Silver Meeting di atletica. Successo per Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese) che si è imposto in volata nei 1.500 con il tempo di 3’42”98.

Bergamaschi protagonisti al centro sportivo Camanghé di Zogno per il terzo appuntamento stagionale con il Silver Meeting, disputato nella serata di mercoledì 28 giugno. Sul gradino più alto del podio dei 1.500 Sebastiano Parolini (Gruppo Alpinistico Vertovese), primo in 3’42”98 con due centesimi di vantaggio su Jacopo De Marchi (Esercito). Sul podio anche Riccardo Tamassia (Trevisatletica), terzo in 3’43”81. Ottavo posto per Alessandro Morotti (Atl. Bergamo 59 Oriocenter) che con 3’46”08 va sotto agli standard richiesti per i Campionati europei junior di Gerusalemme.

Algeri seconda nei 1.500 femminili

Arianna Algeri, seconda in 4’24”09

(Foto di D. Vaninetti) Nei 1.500 femminili successo di Letizia Di Lisa (Gs Virtus) in 4’22”16 davanti ad Arianna Algeri (Atl. Bergamo 59) che con il crono di 4’24”09 si porta a soli nove centesimi dal pass per gli Europei Under 20. Terzo posto per Sophia Favalli (Atl. Brescia) in 4’24”24.

Nei 5.000 Nadir Cavagna è terzo