Simone Moro ritorna a Bergamo -Video

«Siberia, luoghi e persone magiche» L’alpinista bergamasco all’aeroporto di Orio al Serio al ritorno dopo l’ultima spedizione siberiana.

Simone Moro al ritorno dall’ultima spedizione, l’ascesa per la prima volta in inverno del Gora Pobeda (Pik Pobeda), la vetta più alta (3003 m.) della catena montuosa Chersky Range, in Siberia, ottenuta insieme a Tamara Lunger l’11 febbraio, ha raccontato l’impresa. Un’ascesa molto particolare che ha significato per lui un «riappropriarsi del senso del viaggio», una spedizione inconsueta rispetto a quelle a cui siamo abituati perchè la Siberia è un luogo magico e quasi del tutto inesplorato e «non bisogna mai smettere di esplorare», ha detto Simone, che ha aggiunto «non si è trattato di una passeggiata ma un’esplorazione dove tutto ha senso come in passato, dove incontri luoghi sconosciuti e persone fantastiche che vivono in una simbiosi perfetta con l’ambiente naturale che hanno intorno». In Siberia non è come in Himalaya dove ormai non c’è più niente da scoprire, «q ui c’è ancora tutto un mondo da scoprire».

