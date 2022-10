Treviglio, perde l’imbattibilità a Cantù 68-58

Cantù, allenata da Meo Sacchetti, ha gettato sul parquet una grande voglia anche per riscattare il tonfo con Cremona della scorsa settimana. I parziali: 16-17; 22-11, 12-16 e 18-14 . Buona, comunque, la reazione dei trevigliesi al rientro dall’intervallo lungo dopo che erano andati al riposo sotto di dieci lunghezze. I padroni di casa non si sono affatto smarriti e poi sono risaliti in cattedra fino alla fine del match.

A livello individuale soltanto tre le pedine della Mascio in doppia cifra: Marini (16), Clark (12) e Bruttini (10). In ombra Marcius che in 17 minuti in campo ha totalizzato 3 punti e altretanti rimbalzi. Così così Lombardi e Cerella. Al tirar delle somme una Mascio evidentemente ancora in rodaggio: per tener fede alle ambizioni annunciate in estate, coach Michele Carrea dovrà darsi un bel daffare per portare l’organico a livelli decisamente più produttivi.