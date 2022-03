Al via il summit dei leader locali a Marsiglia

BRUXELLES - Un vertice europeo delle regioni e delle città, per riunire 2mila leader locali, regionali, nazionali ed europei a Marsiglia il 3 e il 4 marzo. All'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, i rappresentanti delle città e delle Regioni dell'Ue esprimeranno formalmente il loro sostegno al popolo ucraino. "Questo vertice a Marsiglia riunisce migliaia di leader europei contro la brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia", ha dichiarato il presidente del Comitato europeo delle regioni, Apostolos Tzitzikostas , che farà il discorso di apertura giovedì. "I leader si uniranno in solidarietà, per la pace, la democrazia, il dialogo e diritti per il popolo ucraino e discuterà come offrire loro un aiuto concreto", ha aggiunto. Si discuterà poi di sfide territoriali, coesione, democrazia e giovani. Oltre a Tzitzikostas, tra i principali relatori figurano: il presidente della Banca europea per gli investimenti, Werner Hoyer ; i vicepresidenti della Commissione europea, Frans Timmermans, Margaritis Schinas e Dubravka Šuica ; la commissaria per la Coesione, Elisa Ferreira ; la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ; e il presidente della commissione Regi all'Eurocamera, Younous Omarjee . Infine, i partecipanti adotteranno le loro richieste finali per la Conferenza sul futuro dell'Europa sotto forma di un "Manifesto degli enti regionali e locali per la democrazia europea". SEGUI LA DIRETTA!

https://marseille.euconf.eu/private/dashboard