Litiga e aggredisce la moglie in casa

Si scaglia sui carabinieri: arrestato A Casirate ha litigato e aggredito violentemente la moglie, nell’abitazione dove vive con la donna e con la loro bambina di pochi anni. Aggrediti anche i carabinieri che sono intervenuti.

A Casirate d’Adda i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato domenica 25 febbraio un 28enne rumeno, con precedenti, il quale, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di alcol, ha aggredito violentemente la moglie convivente, una sua connazionale un po’ più giovane di lui, procurandole lesioni per 25 giorni. Quando i militari sono intervenuti, lo straniero si è scagliato anche contro di loro, ferendoli lievemente e procurandogli lesioni personali per 10 giorni ciascuno.

In casa, in quel frangente, c’era anche la figlia di pochi anni della coppia, incolume. Il rumeno avrebbe inoltre tentato di entrare con la forza a casa di un suo vicino di casa, pensando appunto che la consorte si nascondesse a casa sua. Rimasto ferito, infine, anche una guardia giurata intervenuta sul posto. Ora l’uomo è in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Bergamo.

