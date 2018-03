Albino, carambola tra due auto

Una finisce nel canale - Foto Uno scontro avvenuto nella frazione di Comenduno non ha causato feriti ma una dei mezzi coinvolti è finito direttamente nel canale.



(Foto by Frau)

Uno scontro come tanti altri nel tardo pomeriggio a Comenduno di Albino che tuttavia, poteva rivelarsi molto pericoloso almeno per uno degli occupanti delle due auto coinvolte. Per una strana e inconsueta carambola, un mezzo è finito direttamente nel canale sottostante. Entrambi gli automobilisti non hanno riportato ferite gravi, ma per un attimo si era temuto il peggio. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e per recuperare il mezzo anche una gru.

